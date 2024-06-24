اليوم السابع
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رئيس جامعة دمياط يوجه بضرورة الاهتمام بالنشر العلمى والدولى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يونيو 2024 08:43 م
رئيس جامعة دمياط يوجه بضرورة الاهتمام بالنشر العلمى والدولى.. اعرف التفاصيل الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أكد الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن كل ما يخص طلاب الدراسات العليا والبحث العلمى، وتذليل أية معوقات من شأنها تأخير مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه.

كما وجه بضرورة الاهتمام بالنشر العلمى والدولى من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والعمل علي ربطها بقضايا المجتمع المدني ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.

وكان مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث عقد جلسته رقم 159 اليوم الإثنين برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

 







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