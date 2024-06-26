كيف تستعيد نشاطك بعد عودتك من رحلة الحج؟ استشارى يوضح

كتبت فاطمة ياسر

انتهى حجاج بيت الله الحرام من أداء المناسك وبدأت رحلات العودة من الأراضي المقدسة ، وفى هذا التقرير نقدم بعض النصائح الطبية المهمة للحجاج بعد رجوعهم، تساهم بشكل كبير في استعادة الجسم لنشاطه وحيوته.



أوضح الدكتور إبراهيم جمعة، استشاري الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب أسيوط، أن الحج بالفعل مشقة، حيث يتعرض الحجاج للإجهاد الشديد بسبب المشي كثيرا، وأيضا عدم أخذ القسط الكافي من النوم والراحة ، كما أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يعرضهم أيضا لمتاعب صحية، وهذا يعرضهم لبعض الأعراض المزعجة التي يجب عليهم علاجها على الفور.



وأضاف، أن هناك بعض الأعراض التي تظهر علي الحاج تعني أنه يجب شعوره بالراحة، ومنها، ألم شديد في عضلات الجسم، وشد عضلي، وألم المفاصل، والشعور بعدم الإرتياح في البطن وخاصة عند تناول أي طعام، وتعرضه للإرهاق الشديد بالإضافة إلي إصابته بالأرق، والصداع الشديد.

ونصح استشاري الباطنة الحاج بضرورة القيام ببعض النصائح المهمة لاستعادة نشاط وحيوية الجسم كالتالى:





-الحصول علي الراحة التامة فور رجوع الحاج والنوم الجيد والاسترخاء.



-الاهتمام بنوعية الغذاء الصحي الغني بجميع العناصر الغذائية المهمة، والتي يحتاجها الجسم، وأبرزها فيتامين ب، وعنصر الحديد ومضادات الأكسدة.



-من أهم النصائح تجنب مخالطة الأشخاص الذين يظهر عليهم أي أعراض للأنفلونزا أو نزلات البرد، أو أي مشكلة تنفسية، لتجنب العدوى.



-في حالة وجود مرض مزمن يجب على الحاج الذهاب للطبيب فور الرجوع للاطمئنان علي الصحة العامة.



