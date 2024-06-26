غلق حمام سباحة بمركز شباب بالدقهلية بعد تعرض 11 طفلا للاختناق بداخله

الدقهليه شريف الديب

أصدرت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، قرر بغلق حمام السباحة بمركز شباب قرية ميت رومي التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لمدة 5 أيام، وإيقاف مسئول التشغيل ومدير حمام السباحة عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق.

وذلك على إثر تعرض 11 طفلا للاختناق بسبب زيادة نسبة الكلور عن الحد المسموح به، ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

وقد أكدت الدكتورة منى عثمان، أن حمام السباحة جديد تم إنشاؤه والانتهاء منه منذ ستة أشهر فقط، وهو مؤجر لشركة بنظام حق الانتفاع.

وأشارت إلى أنه نظراً لزيادة إقبال الأعضاء على حمام السباحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، قام مدير الحمام بإضافة الكلور لتطهير المياه أثناء تواجد الأعضاء، ما أدى إلى صعوبة التنفس لبعض الأطفال.

وأكدت أن إدارة الأزمات بمديرية الشباب والرياضة وإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة تتابع بشكل دوري ومستمر حمامات السباحة بالمحافظة لضمان الالتزام بالمعايير الصحيحة لمعالجة المياه.

وترجع وقائع الحادث بعد إصابة 11 طفل بحالة اختناق وضيق فى التنفس عقب نزولهم حمام السباحة بمركز شباب مركز ميت الرومي بناحية مركز دكرنس، وتم نقلهم إلى المستشفي وتبين إصابتهم بضيق في التنفس بسبب استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم بحمام السباحة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبالفحص تبين أن الأطفال تعرضوا للاختناق وضيق التنفس نتيجة استنشاق الكلور بكمية زائدة عن الحد المسموح به أثناء تواجدهم بحمام السباحة.