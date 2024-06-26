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طقس غد.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:54 م
طقس غد.. أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الخميس ، طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع أن يشهد غد ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس  بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة  لـ درجات الحرارة غدا، الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.







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