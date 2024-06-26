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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 08:00 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 







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