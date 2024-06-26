اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:41 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو الرئيس السيسى ود. مصطفى مدبولى - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث  خرج هؤلاء الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة التاريخية، عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسى بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادته بالتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والرقيّ والازدهار، وعلى أبناء الشعب العظيم بالخير والسلام.


 







رئيس الوزراء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثورة 30 يونيو

الحكومة




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