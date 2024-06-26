جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الحشيش والماريجوانا، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة البلجيكية القادمة من مطار بروكسل اشتبه ضياء الدين صلاح مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى محمود مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف خلف الله أبوزيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من قطع مخدر الحشيش وكمية من نبات الماريجوانا المخدر وزجاجة بلاستيك بها زيت الحشيش المخدر ملفوف بورق فويل الألومنيوم داخل حقيبة الراكب، وقام بالجرد والتحريز مصطفي حسن و أيمن ربيع جبر بحضور مصطفي جنيدي من الأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 49 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كل محاولات التهرب الجمركى.