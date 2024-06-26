تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة

كتبت – مرام محمد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسى 2024 / 2025، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة، و140 درجة لـ الثانوي العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة للعام الدراسي 2024/2025.

- 225 درجة لمدارس (فنى إلكترونيات بنين، مساعد فنى إدارى بنين وبنات، فنى شبكات الحاسب بنين وبنات).

- 223 درجة لفني ميكاتروينك السيارات بنين.

- 220 درجة لكلًا من (فنى صيانة وتحكم صناعى بنين، فنى بناء لوحات كهربائية بنين، فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين).

- 215 درجة لكلًا من (مساعد فنى إدارى بنين وبنات).

- 210 درجات لفنى صيانة ميكانيكية بنين.

- 208 درجات لفنى التجارة الحديثة بنين وبنات.

- 205 درجة لكلا من (فنى تشغيل معادن بنين، فني طاهي بنين وبنات، فنى إصلاح هياكل السيارات بنين، فنى لحام وتشكيل معادن بنين).

- 200 درجة لكلا من (فنى صناعات غذائية مشترك، فنى مشرف غرف بنين وبنات، فنى مضيف بنين وبنات، فنى طباعة ورق بنين، فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات، فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين، فنى نجارة أثاث بنين، فنى دهان السيارات بنين، فنى صناعة منسوجات بنين، وجبات سريعة بنين وبنات، فنى ملابس جاهزة بنين وبنات).