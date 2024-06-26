تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 84.82 دولار للبرميل

كتبت- مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد إعلان معهد البترول الأمريكي عن القفزة المفاجئة التي سجلتها المخزونات الأمريكية، مما أجج المخاوف حيال طلب أضعف من المتوقع في أكبر دولة مستهلكة للنفط.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، ما يعادل 0.2%، إلى 84.82 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.1% لتصل إلى 80.72 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت 914 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. ويتوقع محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم، تراجع مخزونات الخام نحو ثلاثة ملايين برميل الأسبوع الماضي.



