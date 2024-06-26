المشدد 5 و3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لنجار مسلح لحيازته حشيش وبندقية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة سنوات 5 عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، والمشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 920 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ر " 34 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من الحشيش وسلاح الى بندقية الية وسلاح أبيض سنجة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه. والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.