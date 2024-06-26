المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 عاطلين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس.

صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 2258 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1100 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 1 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "كمال م ك" 42 عاما عاطل و"عبد المنعم ر" 25 عاما عاطل و"محمد م ح" 32 عاما عاطل، مقيمين مركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة "الأمفيتامينات" بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.