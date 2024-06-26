المشاركون فى معرض BIG5 يؤكدون أهمية التحول نحو التنمية المستدامة

كتب إسلام سعيد

تشهد صناعات البناء والبنية التحتية في مصر تحولات قوية تتميز بتطوير مدن جديدة وتدشين مشاريع ضخمة، وهو ما أكده المشاركون خلال افتتاح النسخة السادسة من معرض "Big 5 Construct Egypt" والنسخة الثانية من معرض مصر للبنية التحتية والمياه في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث أفاد عدد كبير من المتحدثين بالقطاعين العام والخاص على الأهمية الشديدة للنهوض بالتنمية المستدامة بالتوازي مع دعم البنية التحتية في مصر بهدف تلبية الطلبات المتزايدة للمدن الجديدة.

وصرح المهندس عمرو خطاب، مدير عام البنية التحتية بوزارة الإسكان المصرية وعضو المكتب الفني للوزير، أن هناك 11.5 مليون شخص يعيشون حاليًا في المدن الجديدة في مصرن وهو ما يأتي في إطار خطة العمل الجديدة والعمل على سرعة توفير التعليم والخدمات الحكومية والنقل وفرص العمل بالإضافة إلى خيارات التمويل المختلفة، أصبح الناس الآن أكثر إقبالاً على العيش في المدن الجديدة.



وأكد الأعضاء المشاركين في الجلسة ومنهم علي بدوي، رئيس القسم المعماري، بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور كريم مرسي، مستشار وزير البيئة، والدكتور أشرف كمال، أستاذ الهندسة المعمارية المستدامة والاقتصاد الحضري في المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، على أهمية تحسين البنية التحتية والاتصال عبر المدن، مستشهدين بالعاصمة الإدارية الجديدة كمعيار جديد التنمية الحضرية.



كما أكد اللواء دكتور مهندس طارق حامد الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أهمية تحديث البنية التحتية للنقل من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.



هذا وشهد يوم الافتتاح دعم كبير من ممثلي الحكومات الدولية، حيث تضمنت الفعاليات الترحيب السيد نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان في مصر، السيد أوك سارون، سفير مملكة كمبوديا في مصر، السيدة كاثرين نوروجين كونجي، سفيرة جمهورية ملاوي في القاهرة، السيد فيليو هيفينداكا، سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة وإريتريا والكويت وفلسطين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن، السيد شارلز أنجينا، سفير أوغندا في مصر، السيد صموئيل سيلاسي سيفور، الوزير المفوض بسفارة غانا في مصر، بريكليس دافانيلوس، الوزير المفوض بسفارة اليونان في مصر، وتولا موبينجا، الوزير المفوض بسفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بجانب ووفود من شركات مثل Innovo والعيوني ودار الرياض، نسما وشركاهم.



واستطاع معرض Big 5 Construct Egypt ومعرض مصر للبنية التحتية والمياه، النجاح في جذب أكثر من 300 عارض من جميع أنحاء العالم، مع خمسة أجنحة دولية تضم عارضين لشركات بارزة من الصين واليونان وألمانيا وإيطاليا وتركيا.



وقالت ماهيتاب جورسوي، المدير الإقليمي لفعاليات التشييد والبناء في شركة دي إم جي إيفنتس، إن معرض Big 5 Construct Egypt أتاح الفرصة للشركات العالمية بالتواصل مع نظرائها المصريين واستكشاف فرص التعاون المحتمل والمشاريع المشتركة وتبادل المعرفة خلال ثلاثة أيام من المعرض، مشيرة إلى استضافة وفودًا دولية في جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، لعرض الفرص في قطاع البناء في مصر، والذي يضم مشاريع جديدة وقادمة تُقدر بمليارات الدولارات.



بالإضافة إلى النقاشات المهمة، التي تميزت بالتنوع واستخدام الشركات أحدث شاشات العرض المدعومة بالتكنولوجيا والعروض التوضيحية حية للمنتجات وحلول مبتكرة التي يمكن أن تحدث ثورة في عمليات التصميم والبناء والتسليم.



وقامت شركة كناوف مصر، الشركة المصنعة الرائدة لأنظمة وحلول البناء الحديثة، بعرض منتجاتها المبتكرة في Big 5 Construct Egypt، حيث قام فريق الخبراء الفنيين بالشركة بإجراء عروض توضيحية حية وجلسة لعرض ثورة المباني الخضراء.

وتعليقًا على مشاركة الشركة هذا العام، قال محمد عبد الرسول، المدير العام لشركة كنوف مصر، إن المشاركة في معرض Big 5 Construct Egypt يأتي إيمان الشركة بأهمية هذا الحدث كمنصة مثالية لعرض أحدث منتجاتها بجانب الحلول المتكاملة في مجال التشييد.



واختتمت جورسوي حديثها قائلة: «في الوقت الذي تضع مصر نفسها كمركز إقليمي للتميز في التشييد، فإن هذا الحدث يمثل شهادة على التزام البلاد بتطوير البيئة العمرانية».



وينطلق المعرض برعاية الراعي الماسي - شركة أميانتيت، الراعي الفضي: شركة تبريد، راعي الـ lanyard (حامل بطاقات الدخول): شركة حسن علام القابضة وراعي الجلسات: مجلس الكود الدولي (ICC).