الأربعاء..قطاع مواد البناء يشارك في معرض Big5 كينيا لزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب - إسلام سعيد

تشارك 30 شركة مصرية بقطاع مواد البناء فى معرض Big5 construct Kenya خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر2022، وهو المعرض الأضخم لقطاع مواد البناء والمقام في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك بتنظيم من المجلس التصديري لمواد البناء وأكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وتأتى المشاركة المصرية فى معرض Big5 كينيا، فى توقيت مهم خاصة بعد أن قررت كينيا مد الإعفاءات الجمركية لمنتجات مصر ودول الكوميسا وذلك لمدة عام اعتباراً من يونيو 2022 وحتى 30 يونيو 2023 وهو ما يعتبر دفعة قوية للمصدرين لتوجيه منتجاتهم وتوقع عقود تصديرية على هامش المعرض للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

وبحسب بيانات التمثيل التجاري، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7% ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنة بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6% ليسجل 265.4 مليون دولار مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020.

كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3% لتسجل 465.7 مليون دولار مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية، وفقا للواثق بالله.

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كلا من الكلنكر، والورق ومنتجاته، وسكر القصب، ومنتجات الحديد والصلب، والآلات والأجهزة الكهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية.