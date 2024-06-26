الرئيس الأوكراني يوجه الشكر للمنتخب الوطنى رغم الخروج من اليورو

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وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر للمنتخب الوطني وذلك على الرغم من خروجه من اليورو بعد تعادله اليوم الأربعاء مع المنتخب البلجيكي وتذيله ترتيب المجموعة الخامسة.



وقال زيلينسكي في تغريدة عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس): "الأمة القوية هي التي تظل متحدة ويدعم بعضها البعض في جميع الأوقات، سواء في الهزيمة أو في النصر .. اليوم، نشكر منتخب أوكرانيا الوطني لكرة القدم، وعلى الرغم من النتيجة المؤسفة، فقد قاتلوا من أجل بلدنا".



وأضاف: "دعونا نتلقى الضربة وننهض أقوى من أجل المستقبل .. المجد لأوكرانيا".



كان المنتخب الأوكراني قد تعادل مع المنتخب البلجيكي دون أهداف في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة من يورو 2024 بعد تلقيها خسارة في المباراة الأولى بثلاثية أمام رومانيا وفوزها على سلوفاكيا وتعادلها أمام بلجيكا لتحصد 4 نقاط ورغم تساويها في عدد النقاط مع الفرق الثلاث إلا أنها تذيلت المجموعة بفارق الأهداف وخرجت من البطولة.