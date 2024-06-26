الداخلية: نستخدم الذكاء الاصطناعى فى التواصل مع المواطنين

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء دكتور أشرف أبو المجد بقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية: نهتم بمختلف العلوم التي تشكل للإنسان هويته ونقوى خبراتنا بكل ما هو جديد، ونهتم بالاعلام الرقمي الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الجديدة.

وأضاف أبو المجد في مؤتمر علمي بعنوان نحو تثقيف أمني بأكاديمية الشرطة: الإعلام الرقمي الأقرب لأيدينا وسيطر الإعلام الرقمي على المجتمع بشتى شرائحه وأصبح وسيلة هامة وهو مهم في زيادة الوعي لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتابع: نستخدم الذكاء الاصطناعي فى رصد ما يثار بمواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع المواطنين ونرصد شكاوى المواطنين ونفحصها ونرد عليها خلال 72 ساعة ونتوسع في التفاعل مع بلاغات جرائم الانترنت ، وأطلقنا خدمة جديدة للرد الالي على استفسارات المواطنين.

قدم المؤتمر النقيب بسمة الخطيب بقطاع أكاديمية الشرطة.

مؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة

مؤتمر أكاديمية الشرطة