الخطوط الجوية اليمنية تعلن احتجاز الحوثى 4 من طائراتها فى مطار صنعاء

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، احتجاز الحوثى 4 من طائرات الشركة فى مطار صنعاء الدولى، الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة الجوية فى البلاد، ويعزز من صعوبة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى داخل البلاد.



وأوضحت الشركة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن الحوثى احتجزت مساء أمس ثلاث طائرات تابعة للشركة من طراز "إيرباص 320"، ليصبح عدد الطائرات المحتجزة أربع طائرات مع الطائرة ذات السعة المقعدية الكبيرة "إيرباص 330" المحتجزة منذ أكثر من شهر، لافتة إلى أن جميع طائراتها تعرضت للاحتجاز فى مطار صنعاء فور وصولها قادمة من مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية، حيث كانت تقل مئات الحجاج العائدين من المشاعر المقدسة عقب إتمامهم فريضة الحج.



وأكدت الشركة أن عملية إحتجاز الطائرات الثلاث من شأنها أن تؤثر على سير رحلات الناقل الوطنى وتكبدها خسائر إضافية كبيرة، مناشدة المجتمع الدولى، ومنظمات النقل الجوى الدولية، والمبعوث الدولى إلى اليمن، وكافة الجهات ذات الإختصاص، بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه التعسفات التى تتعرض لها الشركة.



وأضافت الشركة أن سبب وصول الطائرات المحتجزة إلى مطار صنعاء، هو أن هناك نحو 8 آلاف و400 حاج من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتطلب نقلهم من مدينة جدة إلى صنعاء خلال مدة أسبوع، ولهذا اضطرت الشركة إلى تشغيل أكثر من رحلة فى اليوم الواحد من جدة إلى صنعاء لاستكمال نقل الحجاج فى الوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الآلاف من الحجاج العالقين فى الأراضى السعودية وينتظرون دورهم فى العودة إلى صنعاء وبقية المطارات اليمنية الأخرى.