البدء فى مشروع تطوير سوق إدفو

أسوان- صلاح المسن

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، تنفيذ مشروع التطوير والتجميل، والذى شمل فتح شارع السوق بطول كيلو متر أمام حركة المارة، والمركبات من خلال إزالة التندات ورفع العشوائيات والإشغالات، مع مصادرة المضبوطات المخالفة، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع الرصف والتجميل والتشجير والإنارة والدهانات لهذا الشارع الحيوى بتكلفة تصل لنحو 7 ملايين جنيه، لتحويله لواجهة مشرفة داخل المدينة السياحية.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الإنجازات التى يتم تحقيقها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى .

وأوضح إبراهيم سليمان رئيس مدينة ادفو فى "بيان إعلامي لمحافظة أسوان" بأنه شارك فى تنفيذ أعمال الإزالة ورفع الأتربة وكشط الأرضية القديمة العاملين بالوحدة المحلية وعمال النظافة مدعمين بالمعدات الثقيلة من اللوادر والسيارات.

وأشار إبراهيم سليمان، إلى أن تنفيذ ذلك لاقى إشادة واستحسان وشكر من أهالى إدفو لمحافظ أسوان وجهازه المعاون للنتائج والعوائد الإيجابية من أعمال التوسعة للسوق، وخلق متنفس حيوى وحضارى وجمالى للمترددين عليه.

لافتا، إلى أنه هذه الجهود تأتى استكمالا لما تشهده مدينة إدفو من تنفيذ أكبر عملية جراحية تتم لأول مرة منذ الستينيات، وشملت تنفيذ مشروعات كبرى فى إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى، وما أعقب ذلك من تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل وهو ما يتطلب بضرورة الحفاظ على مكتسبات الجهود العظيمة من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، ووضع اللمسات الجمالية والحضارية التى تساهم فى الظهور المشرف أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية.