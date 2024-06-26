محافظ أسوان ورئيس النيابة الإدارية يفتتحان المقر الجديد بطريق السادات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الأربعاء، مجمع النيابات الإدارية الجديد بطريق السادات بمدينة أسوان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وقيادات المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار التوسع فى إنشاء وإستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وإنتظام العمل ، وتيسير تردد المواطنين والمتعاملين على مقر النيابة الإدارية.

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان خلال حفل الإفتتاح بالدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة كأحد صروح العدالة فى منع ومكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً لقيم العدل وسيادة القانون ، مؤكداً على الدور الهام الذى تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية ، وهو ما يدفعنا لتوفير كافة سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية ترسيخاً لقيم العدالة فى المجتمع.

فيما وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية شكره لمحافظ أسوان لدعمه المستمر وحرصه على تيسير كافة السبل وتذليل العقبات لكى نشهد اليوم إفتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة أسوان ، مشيداً بالجهد المبذول من مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية بأسوان خلال الفترة الماضية ، وتضافر وتكاتف مختلف الجهود لأداء رسالتهم السامية فى محراب العدالة المصرية.

وسبق ذلك إستقبال محافظ أسوان لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك ، وتبادل الدروع بين الجانبين.



الافتتاح



جانب من الافتتاح