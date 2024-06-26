أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-6-2024

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-6-2024.

إيقاف التداول على 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أوراسكوم للاستثمار القابضة، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وشركة مستشفى كليوباترا، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.867 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.2 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 37.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.14%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 84.6 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 268.7 مليون جنيه، 127.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 521 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 27500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 33800 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 11883 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2722 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 6526 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 83.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- حق اكتتاب شركة أسمنت سيناء- 2 بسعر إغلاق 0.382 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 8.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 41.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.21%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:



- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.21%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.131 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.96%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 6.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.56%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.656 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.36%.

- أم بي للهندسة بسعر إغلاق 1.380 بنسبة تراجع بلغت 2.27%.