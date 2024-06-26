أخبار × 24 ساعة.. التعليم: رصدنا جروبات غش إلكترونية

إعداد وليد عبد السلام

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بداية يوليو المقبل

وزارة البيئة: الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة تؤثر سلبا على محطات الكهرباء

وزير الرى يفتتح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى جنوب السودان

وزارة الصحة: تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بالمحافظات النائية

وزارة الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري

متحدث التعليم: رصدنا جروبات غش إلكترونية.. ونحذر من التعامل معها

محافظة الجيزة تؤكد سلامة المياه بشارع سيد على فى المعتمدية بعد تحليل عينات