أخبار × 24 ساعة.. التعليم: رصدنا جروبات غش إلكترونية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بداية يوليو المقبل
وزارة البيئة: الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة تؤثر سلبا على محطات الكهرباء
وزير الرى يفتتح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى جنوب السودان
وزارة الصحة: تعميم نموذج وحدة علاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بالمحافظات النائية
وزارة الصحة: مستعدون لربط قاعدة بيانات "100 مليون صحة" بمشروع الجينوم المصري
متحدث التعليم: رصدنا جروبات غش إلكترونية.. ونحذر من التعامل معها
محافظة الجيزة تؤكد سلامة المياه بشارع سيد على فى المعتمدية بعد تحليل عينات