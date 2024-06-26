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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة

الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:25 ص
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن  الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، حيث تتراوح مابين (38 -39) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتتراوح درجات الحرارة ما بين (32 -33 ) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (40-45) درجة .

وتابعت هيئة الأرصاد: يأتى ذلك مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.

 

 







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