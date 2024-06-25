85.94 دولار للبرميل.. تعرف على الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء

كتبت -مروة الغول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الثلاثاء شهدت استقرار وذلك بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بزيادة الطلب على الوقود هذا الصيف، لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.94 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.59 دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 86.00 دولار للبرميل.