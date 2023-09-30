دراسة: الهبات الساخنة في سن اليأس قد تكون مؤشرا للإصابة بالزهايمر

كتبت إيناس البنا

أفاد الباحثون أن "الهبات الساخنة" التي تحدث للنساء في سن اليأس أثناء النوم ترتبط بالمؤشرات الحيوية لزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر.وفي دراستهم حسب موقع " medicalnewstoday"، لاحظ الباحثون أن النوم في حد ذاته لم يثبت أنه يزيد من المخاطر، ويقولون إن الدراسة بمثابة تحذير للنساء اللاتي يعانين من الهبات الساخنة أثناء النوم لتقليل عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها للإصابة بمرض الزهايمر، وقد تكون النساء في سن اليأس اللاتي يعانين من الهبات الساخنة المتكررة أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

وفي دراسة جديدة، أفاد باحثون من جامعة بيتسبرج وجامعة إلينوي أيضًا أنه كلما زادت الهبات الساخنة لدى المرأة، زاد خطر الإصابة بمرض الزهايمر، تم تقديم البحث في الاجتماع السنوي لجمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشمالية في فيلادلفيا.

يعد انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث أحد الأسباب، على الرغم من أن سبب مرض الزهايمر لا يزال غير معروف، ارتبطت الهبات الساخنة بضعف أداء الذاكرة والتغيرات في بنية الدماغ ووظيفته واتصالاته، يعد هذا البحث أول دراسة تثبت وجود صلة بين الهبات الساخنة والمؤشرات الحيوية التي تم تحديدها مؤخرًا لمرض الزهايمر.

العلاقة المحتملة بين انقطاع الطمث ومرض الزهايمر



قام الباحثون بتتبع الهبات الساخنة باستخدام أجهزة استشعار محمولة لمراقبة التغيرات في درجة حرارة الجلد بين 250 امرأة في منتصف العمر، ثم قاموا بمقارنة بياناتهم مع وجود مؤشرات حيوية تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر بين مجتمع الدراسة.

وأفاد الباحثون بوجود علاقة بين الهبات الساخنة والتعرق الليلي وزيادة كثافة المادة البيضاء، وهي علامة حيوية لمرض الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل الخرف.