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9 نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الطقس

الجمعة، 21 يوليو 2023 09:20 م
9 نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الطقس درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تتوالى الموجات شديدة الحرارة خلال فصل الصيف بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي " كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على النصائح التى يجب اتباعها و الالتزام بها خلال ارتفاع الحرارة:
 
1- الاقلال من خروج الاطفال وكبار السن فى الشوارع نهاراً .
2- الناس تخلي بالها جداً وتشرب كمية كتير من المياه.
3- الاكثار بالخضروات و الفواكه و قلل او امنع الحاجات الحادقة و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.
4- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء اغطية رأس بيضاء .
5-خفض المجهود البدني قدر الامكان و اللي معندوش حاجة ضرورية يأجلها بعيد عن فترة الظهيرة .
6-البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.
7-وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات .
8- يجب إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال و زجاجات الكحول ، و المشروبات الغازية و اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة و العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
9- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).
 

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