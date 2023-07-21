9 نصائح للتعامل مع الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الطقس

تتوالى الموجات شديدة الحرارة خلال فصل الصيف بدون انقطاع وترتفع درجة حرارة الليل يصاحب الحرارة العالية زيادة اكبر في الطاقة الحرارية "الإشعاع الشمسي " كما تزداد الرطوبة النسبية صباحاً.
وفى التقرير التالى نتعرف على النصائح التى يجب اتباعها و الالتزام بها خلال ارتفاع الحرارة:
1- الاقلال من خروج الاطفال وكبار السن فى الشوارع نهاراً .
2- الناس تخلي بالها جداً وتشرب كمية كتير من المياه.
3- الاكثار بالخضروات و الفواكه و قلل او امنع الحاجات الحادقة و الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.
4- عدم التعرض للشمس المباشرة تحت اى بند ويكون اللبس من القطن ويغطي اليدين ويتم ارتداء اغطية رأس بيضاء .
5-خفض المجهود البدني قدر الامكان و اللي معندوش حاجة ضرورية يأجلها بعيد عن فترة الظهيرة .
6-البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.
7-وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات .
8- يجب إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال و زجاجات الكحول ، و المشروبات الغازية و اجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة و العطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
9- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تهوية وتفريغ للهواء الساخن).
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