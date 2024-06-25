مرشحو الانتخابات الرئاسية فى إيران يغازلون الشباب بالدعم وخفض الأسعار

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

غازل مرشحو الانتخابات الرئاسية في إيران، اليوم الثلاثاء، الناخبين الإيرانيين بتقديم دعم نقدي وذهبى، وخفض أسعار البنزين.

جاء ذلك خلال خامس وآخر جولة من المناظرات الانتخابية التى تجري اليوم، ويبثها التلفزيون الإيراني علي الهواء مباشرة، وقال المرشح المتشدد المحافظ، على رضا زاكانى : سيحصل كل شخص على 20 مليون تومان سنويا، وسينخفض سعر البنزين من 3000 تومان إلى 1500 تومان.

وقال زاكانى : سيتم صرف الدعم الذهبي بقيمة 20 مليون سنويا من الشهر الأول حال فزت فى الانتخابات، مضيفا سنقدم أفضل الخدمات فيما يتعلق بإنجاب الأطفال عبر الدعم الذهبي.

فيما غازل المرشح المحافظ حسين امير زاده هاشمي، فئة الشباب قائلا "سيتم تسهيل قرض الزواج للشباب، وسوف نعطي العائلات الإيرانية حصة متساوية من الطاقة". وسألغي الخدمة العسكرية الإجبارية عن الشباب الإيراني إلى الأبد، ولن يكون هناك حجب على الإنترنت.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة الرابعة عشرة، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويسعي 6 مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه اثر تحطم مروحية كانت تقله و8 آخرون بينهم وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان، شمال غرب البلاد 19 مايو الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية .



والمرشحين الـ6 ، 5 ينتمون لـ المعسكر المحافظ وواحد إصلاحي، وهم: سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، على رضا زاكانى: (محافظ متشدد)، مصطفى بور محمدى (محافظ)، وأمير حسين قاضى زاده هاشمي: رئيس مؤسسة الشهيد (أصولى)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، إنه بحسب التنسيق مع مجلس صيانة الدستور، فإن الانتخابات الرئاسية للدورة الرابعة عشرة ستكون شبه إلكترونية ولن يكون هناك سوى قطع ورقية للتصويت ولن نستخدم الصناديق الإلكترونية.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي أنه وفقا للمادة 66 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن أنشطة الدعاية للمرشحين بدأت من تاريخ إعلان الأسماء وتنتهي قبل 24 ساعة من التصويت، وهو الساعة الثامنة صباحا في يوم الخميس 27 يونيو.