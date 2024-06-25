محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بمراكز المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي والإطعام «تسعة أعوام فى خدمة المجتمع» بمراكز كفرالشيخ ودسوق والحامول وبلطيم والرياض وبيلا، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعى من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة ، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل الإجتماعى، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشبخ، وعدد من القيادات التنفيذية.