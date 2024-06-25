اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بمراكز المحافظة

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 04:18 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بمراكز المحافظة محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع لحوم صكوك الأضاحى
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحي والإطعام «تسعة أعوام فى خدمة المجتمع» بمراكز كفرالشيخ ودسوق والحامول وبلطيم والرياض وبيلا، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعى من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة ، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل الإجتماعى، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشبخ، وعدد من القيادات التنفيذية.







كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

تكافل وكرامة

وزارة الأوقاف

صكوك الأضاحي




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة