محافظ بورسعيد: إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، لمناقشة الاستعدادات النهائية في إنشاء جهاز جديد لإدارة النظافة والتجميل، كإدارة جديدة تنضم لمنظومة النظافة بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن جمال الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد طلعت مساعد المحافظ رئيس جهاز النظافة والتجميل، ومسئولي الإدارات المختصة بالجهاز الجديد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، مستجدات تنفيذ وإنشاء جهاز إدارة النظافة والتجميل، كإدارة جديدة، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة والتجميل بالمحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، وتكثيف الجهود في إزالة المخالفات وأعمال النظافة في الطرق والميادين والمناطق السكنية.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات المختصة لبدء العمل الفعلي للإدارة الجديدة اعتبارا من يوم السبت المقبل، موجها بالتنسيق مع الجراجات التابعة للمحافظة لحصر المعدات وعمل الصيانة الدورية ومراعاة عناصر الأمان، والاستخدام الأمثل، مشددا على أعمال الميكنة الكاملة لجميع المعدات، والطاقم الفني والإداري والإشرافي بالمنظومة، مع توفير العناصر البشرية للإدارات بالجهاز الجديد لإدارة النظافة والتجميل، لافتا لأهمية العمل وفقا لخطة زمنية محددة، بالتنسيق مع السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وبالتعاون مع إدارة البيئة، وإدارة الحدائق، وإدارة القوارض والحشرات.

جدير بالذكر، أنه سيتم إنشاء مبني جديد لجهاز إدارة النظافة والتجميل، ليجمع عددا من الإدارات بالأحياء ومتابعة أعمال النظافة للأحياء ومتابعة التغيرات علي أرض الواقع وتعديل منظومة العمل.