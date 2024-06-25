مؤسس موقع ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكى ويستعيد حريته

أ ش أ

توصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي يعترف بموجبه بذنبه في التهم المتعلقة بفضح أسرار عسكرية مقابل إطلاق سراحه، منهيا بذلك سنوات من النزاع القانوني، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء أمس الإثنين.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتقدم مؤسس موقع ويكيليكس أسانج بالاعتراف بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها" عند مثوله أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادئ، غدا الأربعاء، حيث قضى أسانج السنوات الخمس الأخيرة في سجن بيلمارش في بريطانيا.