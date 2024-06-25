اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مؤسس موقع ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكى ويستعيد حريته

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 07:48 ص
مؤسس موقع ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأمريكى ويستعيد حريته جوليان أسانج
أ ش أ

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توصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ، إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي يعترف بموجبه بذنبه في التهم المتعلقة بفضح أسرار عسكرية مقابل إطلاق سراحه، منهيا بذلك سنوات من النزاع القانوني، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء أمس الإثنين.

وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم الثلاثاء، أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتقدم مؤسس موقع ويكيليكس أسانج بالاعتراف بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها" عند مثوله أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادئ، غدا الأربعاء، حيث قضى أسانج السنوات الخمس الأخيرة في سجن بيلمارش في بريطانيا.







جوليان أسانج

ويكيليكس

القضاء الأمريكي

جزر ماريانا

بريطانيا




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