واشنطن تقدم ضمانات لمحكمة لندن العليا بشأن مؤسس ويكيليكس

واشنطن (أ ش أ)

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية ضمانات طلبتها المحكمة العليا فى لندن لتمهيد الطريق أمام تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المحتجز فى بريطانيا .

وذكرت قناة الحرة الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الضمانات المطلوبة من الولايات المتحدة شملت طلبا يسمح لاسانج بالاعتماد على التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يسمح بحماية حرية التعبير، كما اشترطت عدم تطبيق عقوبة الإعدام في حالة إدانته فيما يتعلق بتهمة تسريب المعلومات المتهم فيها بالتجسس .

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في محكمة لندن العليا في 20 من مايو المقبل، وقد قلل محامو مؤسس موقع ويكيليكس من قيمة الضمانات الأمريكية، فيما وصفت زوجة أسانج في بيان المذكرة الدبلوماسية الأمريكية بأنها لا تحض مخاوف الاسرة بشأن مستقبله وسط توقعات تميل إلى التشاؤم باحتمال قضاء أسانج بقية حياته في عزلة داخل سجن أمريكي .

وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت الشهر الماضي بأنه سيتم السماح لاسانج بتقديم استئناف جديد ضد تسليمه لواشنطن لمواجهة 18 تهمة باستثناء واحدة بموجب قانون التجسس تتعلق بنشر موقع ويكيليكس سجلات وأوراق دبلوماسية خاصة بالجيش الأمريكي ومصنفة تحت بند السرية .

ويواجه مؤسس موقع ويكيليكس عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 175 عاما في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه من قبل القضاء البريطاني.