كيف تحافظ بطرق بسيطة على صحة الكلى عند الأطفال؟

كتبت مروة محمود الياس

الكلى في الأطفال من أهم أجهزة الجسم التي تعمل على تنظيفه من السموم وتمتع طفلك بصحة جيدة، وفقا لتقرير نشر في conversation أوضح أن هناك بعض النصائح للآباء والأمهات التي تجعلهم يحافظون على كلى الأطفال سليمة وقائمة بوظائفها التامة.

حالات الفشل الكلوي وفقا للتقرير في الأطفال تزيد يوما بعد يوم نتيجة الكثير من الأسباب أهمها ارتفاعات ضغط الدم لدى الأطفال، وإصابة بعض الأطفال بالسكر كذلك ارتفاع معدل السمنة المفرطة بين فئات كثيرة من الأطفال مما يؤثر على وظائف الكلى، ويجعلها عرضة للاضطراب.ونصح التقرير بالبعد عن التدخين بجانب الأطفال فالتدخين السلبي أحد أهم المشكلات التي قد تؤثر على الكلى والقلب لدى الأطفال.

فيما أكدت الدكتورة نهال الرفاعي أستاذ طب الاطفال قصر العيني، على مجموعة من النصائح الهامة التي تعمل على الحفاظ على كلى الأطفال، لتقوم بوظائفها على أكمل وجه، منها:



ـ الاهتمام بالسوائل الصحية للطفل على مدار اليوم صيفا وشتاء، خاصة المياه هي العنصر الأساسي لصحة جسم الطفل ولصحة كليتيه.



ـ الاهتمام بتناول الطعام الصحي والبعد عن كل ما هو غني بالأملاح والإضافات غير الصحية على الطعام مثل الدهون المفرطة أو المقليات والمصنعات والحلوى .

ـ اهتم بملاحظة عدد مرات تبول طفلك وكذلك طبيعة التبول وأي تغير في تلك العادات سواء في لون البول أو في كمياته أو في الألم الذي يعانيه الطفل عند التبول يجب العرض على المختص فورا دون إهمال.

ـ إذا كان الطفل يعاني من مرض السكر أو أي مرض مزمن آخر لابد من المتابعة الجيدة وتناول الدواء في مواعيده للحفاظ على صحة الكلى وعدم تأثرها.



ـ الاهتمام بضبط وزن الطفل.

ـ النظام الغذائي الصحي الذي يحتوي على الخضراوات والفاكهة والكربوهيدرات وكذلك الدهون الصحية، هو أساس التمتع بالصحة جيدة للكلى خاصة في الأطفال احرص عليها.