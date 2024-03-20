لمريض السكرى.. إزاي تحمى الكلى والقلب من تأثير السكر

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن مرض السكر يؤثر على كل أعضاء الجسم، خاصة فى حالة عدم السيطرة عليه وعدم تنظيم نسبة السكر في الدم، فهو يتلف الأوعية الدموية الصغيرة مثل الموجودة في العين والمخ والقلب والكلى.



وأوضح أنه من الضرورى إجراء فحص قاع العين كل سنة بالنسبة لمريض السكر، مشيرا إلى أن تأثير السكر علي الكلى قد يحدث خلال سنين طويلة بدون أن يشعر المريض بأى مضاعفات أو ألم في الكلي إطلاقا.



وشدد على أهمية قيام مريض السكر بفحص الكلى كل سنة عن طريق التحاليل الطبية والأشعة.



وأوضح أن مشاكل الكلى ستؤثر على حالة القلب والعظام والعضلات وباقي أجهزة الجسم .



وعن طرق حماية الكلي والقلب من تأثير السكر أوضح الدكتور علاء نعيم أنها تتمثل فى التغذية الصحية المتكاملة وتقليل الملح والبروتين وزيادة الفاكهة والخضروات.



وأضاف أنه من الضروري ممارسة النشاط البدني مثل المشي يوميا، والحفاظ على مستوى السكر بالدم اقل من ١٢٠ مِم ويكون ضغط الدم ١٢٠/٨٠ والكوليسترول اقل من ٢٠٠ مِم.



ونصح بالابتعاد عن التدخين وتقليل تناول أدوية المسكنات والكشف المبكر عن الأمراض بإجراء فحوصات منتظمة.