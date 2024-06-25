قرار بحظر دخول 12 سائحا لمركز الباندا فى الصين مدى الحياة.. اعرف السبب

كتبت ريهام عبد الله

أصدرت الصين، مذكرة لمنع عشرات السياح، من دخول قاعدة تشنغدو لأبحاث تربية الباندا العملاقة فى الصين، لمدى الحياة، وذلك بسبب سلوكهم السئ مع الحيوانات.

وأصدر المركز العملاق لأبحاث تربية الباندا، مذكرة حظر دخول المركز لمدى الحياة بحق 12 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 26 و61 عامًا، وفقا لموقع CNN عربي.

وورد فى منشور نشرته القاعدة عبر تطبيق WeChat أن الزوّار ذوى السلوك السيئ "أُلقِى القبض عليهم وهم يرمون براعم الخيزران، أو أعواد المصاصات، أو السجائر، أو البيض، أو الخبز، ويبصقون فى منطقة اللعب الخارجية لحيوانات الباندا، فى مناسبات مختلفة"، وأضاف المنشور أن حيوانات الباندا جميعها بخير وتتمتّع بصحة جيدة.

قاعدة الأبحاث أن تعلن عن هوية الضيوف المحظورين أو جنسياتهم، وكشفت أن السيّاح لم يكونوا معًا، فقد وقعت الجرائم بين أبريل ويونيو من هذا العام.

ويمكن للزائر الحصول على معلومات مفصلة حول القاعدة، إحدى مناطق الجذب السياحى الأكثر شعبية فى تشنغدو، على موقعها الإلكتروني.

وتتضمن القاعدة العملاقة عدة ملاحظات للحفاظ على سلامة الباندا، ومنها: "يرجى الانتباه إلى سلامتك وسلامة الحيوانات، ابقَ هادئًا وابتعد عن الحيوانات؛ يحظر إلقاء القمامة، والبصق، وإلقاء الطعام فى مجال النشاط الحيوانى، وغيرها من السلوكيات التى تهدد سلامة الحيوانات".

وأشارت الإرشادات إلى أن كسر هذه القواعد يمكن أن يؤدى إلى "معاقبة المخالفين بدرجات مختلفة من العقوبات، مثل الانتقاد والتثقيف، ومنعهم من دخول الحديقة خلال عام واحد، أو مدة خمس سنوات، أو لمدى الحياة، وهكذا".