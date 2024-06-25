فى ظل موجة الحر الشديد.. انقطاع واسع للكهرباء فى أوروبا (إنفوجراف)

قالت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية، إن إسبانيا ودول أوروبية أخرى تدرس الاتفاق حول بروتوكول للتغلب على انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن انقطاع الكهرباء يأتي بسبب أزمة الطاقة وارتفاع درجات الحرارة، مع مخاوف من انهيار نظام الطاقة فى البلاد.

فيما حذرت النمسا من وضع مروع بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى البلاد، والذى سيسفر عنه أزمة طاقة كبيرة، أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى.

وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر لفتت الانتباه إلى المشكلة التى وصفتها بأنها "خطر واقعى ومستهان به فى الوقت نفسه".

وكالة يونايتدبرس الأمريكية قالت إن العديد من دول البلقان عانت مؤخرًا من انقطاع واسع للكهرباء فى ظل موجة حر شديد وصلت معها درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن انقطاع الكهرباء بدأ منذ يوم الجمعة الماضى فى مونتنجرو وتبعها البوسنة والهرسك وجزء من ساحل كرواتيا وشمال ألبانيا، وتركز انقطاع الكهرباء فى عدة دول بالبلقان فى العديد من المناطق مثل عاصمة البوسنة سراييفو.







