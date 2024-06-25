اليوم السابع
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سفير السعودية لدى مصر يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 05:52 م
سفير السعودية لدى مصر يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية صالح بن عيد الحصيني سفير السعودية لدى مصر ووزير الخارجية
كتبت إيمان حنا

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سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية اليوم. وفق بيان صحفي صادر عن سفارة السعودية.

ورحب شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته إلى مواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.

 







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