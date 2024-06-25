داخل جسر الحضارة.. انطلاق المهرجان الدولى للفنون التشكيلية فى دمياط.. فيديو

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط بدء فاعليات المهرجان الدولي للفنون التشكيلية والمقام داخل قاعات كوبري دمياط التاريخي المكشوفة بمشاركة 22 دولة حول العالم.

العديد من شباب محافظة دمياط شاركوا بشكل ملحوظ فى النسخة الأولى من المهرجان المقام بدمياط، أيضا شهدت فعاليات المهرجان مشاركات متميزة من عدة دول عربية وأوروبية، كما تنوعت الأعمال المعروضة ما بين فنون النحت ولوحات الزيت، والمجسمات.

يقول محمد خالد أحد القائمين على المهرجان: "كنا نفتقد فيما مضى مكان مثل جسر الحضارة، قادرا على استقبال هذه الفعاليات، لكن الأمر اختلف كثيرا عقب افتتاحه رسميا، وتنظيم مهرجان دولى للفنون التشكيلية داخل محافظة دمياط سيساهم بكل تأكيد فى تسويق المحافظة سياحيا، خاصة فى ظل وجود هذا العدد الكبير من المشاركين من خارج مصر".

استمر فى حديثه قائلا: "المهرجان فرصة أمام المواهب لاكتساب الخبرات، ونحاول التعبير عن ثقافتنا من خلال أعمالنا، التى تحاكى طبيعة المصريين، وخاصة أبناء دمياط، لذا سنجد منافسة قوية بين الأعمال المقدمة فى مجال النحت على وجه التحديد"، واستكمل حديثه قائلا: "يشارك فى المهرجان أعمار مختلفة، أيضا قمنا بتخصيص جزء من المهرجان لعرض أعمال أبطالنا من ذوى الهمم، ويمكن القول إننا أمام حدث ثقافى متكامل، أبرز أركانه هو وجودنا داخل جسر الحضارة".