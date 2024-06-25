اليوم السابع
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توماس والد ميجان ماركل المنفصل يناشد مقابلة أحفاده قبل عيد ميلاده الثمانين

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 10:44 ص
توماس والد ميجان ماركل المنفصل يناشد مقابلة أحفاده قبل عيد ميلاده الثمانين اسرة ميجان ماركل
إيهاب محمد

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أصدر والد ميجان ماركل المنفصل، توماس ماركل الأب، نداء يائسا للقاء أحفاده قبل عيد ميلاده الثمانين، ووفقا "نيويورك بوست"، توسل توماس الأب للقاء طفلي دوق ودوقة ساسكس قبل عيد ميلاده فى 18 يوليو.

اسرة ميجان ماركل
اسرة ميجان ماركل

وقال لصحيفة ديلي ميل : "لم أحضر أعياد ميلاد من قبل، لكنني أعلم أن الشخص الوحيد الذى أريد أن أسمع منه، ميغان، لن يكون على اتصال، أود أن ألتقى بأحفادى، ولكنني سأكون سعيدًا بالتقاط صورة فى هذه المرحلة".

وتوترت علاقة ميجان مع والدها  في عام 2018  قبل وقت قصير من زفافها على الأمير هاري، واستمرت فى التدهور بعد  إصابة مخرج هوليوود بسكتة دماغية فى عام 2022.

لم يلتق توماس الأب بعد بالأمير آرتشي، 5 سنوات، والأميرة ليليبيت، 3 سنوات، وقال: "لديهم جدان يريدان رؤيتهما، أحدهما ملك إنجلترا، لم أكن أعتقد مطلقًا طوال الثمانين عامًا من عمري أنني سأكون في نفس القارب مع الملك".

كما انتقد والد ميجان، البالغ من العمر 79 عامًا، هاري، متسائلاً عن سبب عدم بذل أي جهد لمقابلته على الرغم من امتلاكه "الموارد اللازمة للطيران حول العالم، أي رجل يتزوج دون أن يلتقي بوالد زوجته.

وأوضح مدير التصوير السابق أن آرتشي وليليبت "وصلا إلى العمر الذي سيبدأ ان فيه بطرح الأسئلة"، لذلك يشعر أنها مسألة وقت فقط حتى "يدركا كل الأشياء التي فاتتهما" بسبب ساسكس ترك الحياة الملكية، ولا تزال ميجان بعيدة عن جانب والدها في عائلتها بعد خلافها مع والدها.

كان من المقرر أن يسير توماس الأب مع ابنته في الممر في حفل زفافها الملكي عام 2018 قبل أن يتم القبض عليه وهو  يتعاون سراً مع المصورين لالتقاط صور تظهر أنه يتم قياسه بحثًا عن بدلة، وخضع لاحقًا لعملية جراحية في القلب قائلاً إن ضغوط الوضع تسببت في مشاكل في القلب.







اسرة ميجان ماركل

ميجان ماركل

توماس ماركل

الأمير هاري



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