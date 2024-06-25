توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، ورصد البث توافد الطلاب على اللجان فى وقت مبكر، كما تم رصد اصطحاب أولياء الأمور للطلاب على اللجان.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعلن ان عدد لجان الامتحانات 100 لجنة رئيسية، مؤكداً أهمية توفير بيئة مناسبة للطلاب والمراقبين لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن، وكلف المحافظ رؤساء المراكز بمتابعة أعمال النظافة بمحيط المدارس، وضمان جاهزية المرافق لتوفير أجواء ملائمة تساهم في تركيز الطلاب وأداء امتحاناتهم بأفضل شكل ممكن، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتأمين محيط المدارس والتأكد من توفير كافة المستلزمات الضرورية للطلاب والمراقبين، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والصحية .

كما أكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام في محيط لجان الامتحانات، موجهاً بتكثيف الجهود لتوفير وسائل الراحة والنظافة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط في تنظيم وإجراء الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة لعام 2023 / 2024 بدأت الاثنين 10 يونيو الجارى، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل. .

