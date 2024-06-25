اليوم.. افتتاح الوحدة الأولى لعلاج جلطات ونزيف المخ بكلية طب عين شمس

كتب محمد صبحى

تفتتح جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، الوحدة الجديدة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصرى وتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.



تضم الوحدة أحدث جهاز للقسطرة فى العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل فى منطقه الشرق الأوسط بأكملها، ويتميز الجهاز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل بيانات المرضى، وأحدث الأشعات والتحاليل الطبية وكذلك أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، بالإضافة إلى فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أفضل وأكبر أساتذة المخ والأعصاب المتخصصين فى المجال من ذوى الخبرة المميزة فى علاج السكتة الدماغية.

ومن المقرر أن يشارك فى الحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ووزير الصحة، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والدكتورعلى جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، الدكتور أسامة عبد الحى نقيب عام أطباء مصر، لواء طبيب بهاء زيدان رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.