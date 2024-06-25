المشاركة فى القداسات والتسبحة.. اعرف أبرز مهام الشماس من لائحة الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تحتفظ الكنسية القبطية الأرثوذكسية بخصوصية كبيرة فى المجموعة المسؤولة عن أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية والقداسات، ويظهر دور الشماس، وهو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن فى أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، والقداسات، وورد ذكر وظيفته لأول مرة فى سفر أعمال الرسل (أعمال الرسل 6)؛ حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.

وتتعد المهام الوظيفية الرعوية لرتبة "الشماس" بالكنيسة ويأتى أولى الواجبات فى ضرورة دراسة اللغة والتراث القبطى نظرًا لأهميته فى تطبيق الطقوس والتقاليد، القراءات اليومية، التسبحة والألحان ذلك باللغة القبطية ذاتها وليس بالقبطى المكتوب بحروف عربية.

وتتمحور ثانى الواجبات حول ضرورة الاهتمام باستلام وحفظ الألحان والتسبحة وممارستها باستمراروالتدريب عليها بصورة دوريه، بالاضافة إلى ضرورة التلمذه الطقسية على مرتل وهى إحدى درجات رتبة الشماس، كما تتمثل ثالث الواجبات فى مشاركة الفعلية فى القداسات والتسبحة، يجب على الشماس الحضور إلى القداس باكرًا وتعاقب الكنيسة غير الملتزم بالحضور أو التأخر فى أداء مهامه الموكل إليها بعدم إرتداء ملابس التونية والخدمة، بالاضافة إلى الحرمان من سر التناول إذا لم يلتزم بحضور إنجيل.