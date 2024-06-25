الرئيس الأوكراني يشيد ببدء مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي

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أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، ببدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي.

ووصف زيلنيكسي، هذه الخطوة بأنها "حلم بلاده الذي أصبح حقيقة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا عملت على الإيفاء بالشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي وسنت قوانين جديدة من أجل تحسين موقفها؛ جاء ذلك في منشور عبر موقع "إكس" أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال بدء مفاوضات الانضمام اليوم بأنها خطوة مهمة نحو نصر مشترك.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في وقت سابق اليوم مفاوضات رسمية في لوكسمبورج مع أوكرانيا ومولدوفا تهدف إلى السماح لهذين البلدين بأن يصبحا عضوين كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي. ويشكل انطلاق المفاوضات خطوة في عملية انضمام طويلة وشاقة.