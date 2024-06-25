"الذكاء الاصطناعى فى ريادة الأعمال".. ندوة بمكتبة الإسكندرية.. التفاصيل

الإسكندرية - جاكلين منير

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قسم تنمية المهارات المهنية بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان «ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص بلا حدود» وذلك غدا الأربعاء، 26 يونيو 2024، من الساعة 1.00 ظهرًا وحتى 2.30 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود، الحضور مفتوح للجمهور.

وتضم المكتبة حاليا، ما يقرب من 2 مليون كتاب، بمختلف لغات العالم، و12 مركزًا للبحث الأكاديمي، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط، مركز الدراسات والبرامج الخاصة، المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية، مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة، مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، مركز دراسات الحضارة الإسلامية، مركز الدراسات القبطية، مركز الدراسات الاستراتيجية، برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، مركز الفنون.

بالإضافة إلى 6 مكتبات متخصصة أبرزها مكتبة الخرائط ومكتبة النشء والطفل ومكتبة المكفوفين.