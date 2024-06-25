الحكومة الأسترالية ترحب بحل قضية مؤسس موقع ويكيليكس

كانبرا (أ ش أ)

رحبت الحكومة الأسترالية بتوصل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى اتفاق مع القضاء الأمريكى بشأن إقراره بالذنب، والذى سيتم بموجبه إطلاق سراحه بعد سنوات من الاعتقال فى المملكة المتحدة.. معتبرة أن قضية أسانج "استمرت لفترة طويلة للغاية" وأن استمرار احتجازه لم يعد ذا أهمية.

وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق، الذى يضع حدا لقضية دامت 14 عاما تقريبا، تأتي قبل أسبوعين من جلسة استماع حاسمة جديدة أمام المحاكم البريطانية.

وكان من المقرر أن يتم النظر في استئناف "جوليان أسانج" يومي 9 و10 يوليو المقبل ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن "أسانج" متهم بنشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية.