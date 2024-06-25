افتتاح مقر إدارى لجامعة الإسماعيلية الأهلية داخل جامعة القناة يوليو المقبل

الإسماعيلية-صبرى غانم

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن موعد الانتهاء من تجهيز المقر الدائم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية داخل جامعة قناة السويس، والذي من المنتظر أن يكون منتصف شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء المقر هو تيسير إنهاء إجراءات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور أثناء مراحل التقديم والتنسيق واستلام الأوراق.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يُرافقه الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

وأثناء الجولة أوضح الدكتور ناصر مندور، أن المقر الإداري الدائم قريب من المدخل الرئيسي لجامعة قناة السويس، وذلك تسهيلا على الطلاب بدلا من الانتقال إلى مقر الجامعة الأهلية شرق القناة للتقديم والاستفسار.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى أن المقر يشمل طابقين الأول لاستقبال الطلاب ومكاتب السكرتارية، أما الطابق العلوي فيشمل قاعة اجتماعات كبرى ومكاتب لإدارة الجامعة.

كما طالب الدكتور ناصر مندور بتأهيل المنطقة المحيطة وتحويلها إلى مسطح اخضر مع تخصيص مدخل خاص للمقر الجديد، مؤكداً على ضرورة الإسراع في عملية تجهيز المقر الجديد.