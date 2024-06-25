رئيس جامعة القناة يتفقد مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية؛ إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تعطي لها مقومات التميز موضحًا إن هذه الجامعة بالأخص؛ تحظى بدعم، ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

جاء ذلك بالتزامن مع تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء لمقر مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبنى المدرجات الجديده بكلية الصيدلة؛ لمتابعة أعمال التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية لعام 2023.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن التقديم تم إلكترونيا لكافة الكليات بالجامعة الأهلية هى : كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - كلية الهندسة - كلية التجارة الدولية واللغات.

فيما أفاد الدكتور عادل حسن أن التنسيق بدء أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة في الفترة من 3 يونيو وتستمر حتى 23 يونيو، أما اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو فقد بدأ استلام أصول الأوراق بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمبني كلية الصيدلة بالدور الأول بجامعة قناة السويس ويستمر العمل بمقر مكتب التنسيق حتى 4 يوليو القادم، على أن يتم إعلان نتيجة القبول المبدئي 8 يوليو القادم، ليتم دفع المصروفات والقبول النهائي في الفترة من 9 يوليو وحتى 18 يوليو.