إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اصيب 8 أشخاص اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام قرية الشيخ على نطاق مركز ناصر شمال بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي نطاق مركز ناصر .

واستقبل مستشفى بنى سويف كلا من على نصحى شاكر 48 سنة مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيمن ، حسن محمد روبى 55 سنة مصاب كدمات وسحجات بالجسم ، نصحى شاكر عبدالحكيم 76 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن ، ربيع ميهوب سعد 59 سنة مصاب كدمات بالظهر ، سعدية شاكر عبدالحكيم 65 سنة مصابة كدمات بالضلوع ، رقية سيد محمد 60 سنة مصابة كدمات بالضلوع ، احمد رمزى عبدالحميد 42 سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جابر معوض قرنى 58 سنة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.



