اليوم السابع
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أولياء أمور طلاب الثانوية بالجيزة برفقة أبنائهم أمام لجان الامتحان.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:00 ص
أولياء أمور طلاب الثانوية بالجيزة برفقة أبنائهم أمام لجان الامتحان.. صور انتظار اولياء الامور
كتبت - مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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حرص العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة على التواجد مع أبنائهم أمام المدارس، وذلك قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وتوافد طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، على اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل "اللغة الفرنسية والإسبانية، والايطالية، والألمانية، والصينية، واللغة الإنجليزية"، إذ تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 
الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة (3)
الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة 

 

ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان (1)
ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان

 

ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان (2)
ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان 

 

ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان (3)
ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان

 

ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان (4)
ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان

 

حماس طالبة قبل الامتحان
حماس طالبة قبل الامتحان

 

حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان (1)
حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان

 

حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان (2)
حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان 

 

حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان (3)
حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان 

 

مراجعة اخيرة امام بوابة اللجنة
مراجعة اخيرة امام بوابة اللجنة

 

مراجعة الطلاب قبل بدية الامتحان
مراجعة الطلاب قبل بدية الامتحان

 

مراجعة اللحظات الاخيرة
مراجعة اللحظات الاخيرة

 

مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان (1)
مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان

 

مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان (2)
مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان

 

مراجعة طالبة بتركيز شديد
مراجعة طالبة بتركيز شديد

 

مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية (1)
مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية

 

مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية (2)
مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية 

 

مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية (3)
مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية 

 

مناقشات جانبيه بين الطالبات قبل الامتحان
مناقشات جانبيه بين الطالبات قبل الامتحان

 







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جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانوية عامة 2024

امتحان اللغة الفرنسية للثانويه العامه 2024

تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية ثانويه عامه 2024



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