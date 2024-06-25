طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

كتب محمود طه حسين - تصوير كريم عبد العزيز

يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء 25 يونيو الجارى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة الامتحان، مضيفة أن عدد الأسئلة 31 منها 29 سؤال اختيارى وسؤالين مقالى، و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، على توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم، كما أكد الوزير على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة وربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مشددًا على توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الاستعدادت الاخيرة للطلاب قبل بدء الامتحان



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



الطالبات في مراجعة اللحظات الاخيرة



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



ترقب للطلاب والاهالي قبل بداية الامتحان



حماس طالبة قبل الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



حماس من الطلاب قبل بداية الامتحان



مراجعة اخيرة امام بوابة اللجنة



مراجعة الطلاب قبل بدية الامتحان



مراجعة اللحظات الاخيرة



مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان



مراجعة جماعية بين الطلاب قبل الامتحان



مراجعة طالبة بتركيز شديد



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية



مراجعة قبل بدء امتحان اللغة الاجنبية الثانية