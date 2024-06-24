400 سؤال لن يخرج عنها امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

كتبت – مرام محمد

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن مراجعات نهائية شاملة لمادة اللغة الفرنسية وأسئلة استرشادية لأسئلة الامتحان، تساعدهم على الإلمام بالمنهج الدراسي بشكل سريع ومبسط، والتركيز على أهم الكلمات والقواعد، والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام، الذي يعقد غدًا الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" 416 سؤالًا بنظام (الاختيار من متعدد) بإجاباتهم، على (الوثائق – المواقف – القواعد) بمنهج مادة اللغة الفرنسية، وذلك من إعداد نادر إسكندر مدرس اللغة الفرنسية، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التي يقدمها "اليوم السابع" في مختلف مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، التي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية أمس السبت الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات أداء الامتحانات، مشددة على أهمية كتابة البيانات الخاصة بالطالب على ورقتى البابل شيت والمقالية، إضافة إلى تظليل رقم نموذج الأسئلة فى البابل شيت حتى يضمن الطالب تصحيح كراسة الإجابة وفق نموذج الإجابة المعد من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.