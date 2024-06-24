محلل سياسى لبنانى: تقرير تليجراف حول مطار بيروت حرب نفسية

كتب الأمير نصرى

قال محمد الرز الكاتب والمحلل السياسى اللبنانى، إن الطريق لم تغلق بعد بين المساعى والضغوط لتخفيف التوتر والعودة لما يسمى بقواعد الاشتباك، وما نشر فى "تليجراف" حول مطار بيروت نوعا من الحرب النفسية التى تستخدمها الأطراف وهى امتداد للتهديدات التى يطلقها الكيان الإسرائيلى ضد لبنان.

وأضاف محمد الرز خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، ان معظم الأمر يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فى الحرب على لبنان، وإدارة البيت الأبيض أعلنت رفضها التوسع فى الحرب على لبنان، وألا تتحول لحرب إقليمية تتدخل فيها إيران وما يمسى باعتراف محور الممانعة.

وتسائل محمد الرز كيف يمكنه أن يحقق أى إنجاز فى لبنان على جبهة طولها 120 كم بعمق كبير مفتوح على مراكز الإمداد، إضافة إلى امتلاك حزب الله وحلفائه ترسانة تشكل أضعاف ما عند حماس من الأسلحة.