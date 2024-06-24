محافظ جنوب سيناء يكرم إدارة متابعة التحصيل بالمدن لتميزهم فى زيادة الإيرادات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نهلة سعيد قطب، مدير إدارة التحصيل بالمحافظة، وفريق عملها، وكذلك فريق العمل بالمدن، وذلك تقديرا لتميزهم فى مجال عملهم، مما أدى إلى زيادة إيرادات المحافظة وارتفاع معدلات التحصيل بشكل ملحوظ.

وحقق فريق العمل إنجازات مميزة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024، بارتفاع معدلات التحصيل من نسبة 28% وصولا نسبة 76%، كذلك ارتفاع معدلات التحصيل بمدن أبو رديس، شرم الشيخ ورأس سدر.

وأكد االمحافظ على أهمية دور إدارة متابعة التحصيل وفريق العمل بالمدن فى ضمان الاستقرار المالى للمحافظة.

وتعكس هذه الإنجازات التزامهم وتفانيهم فى عملهم، مما ساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرات المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعى الدورى.